ПР продолжает держать в осаде трибуну парламента

Народные депутаты от Партии регионов продолжают блокировать трибуну парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, несколько депутатов также находятся в президиуме, но при этом кресла руководства парламента не занимают и двери в президиум не заблокированы.

На данное время в сессионном зале ВР почти в полном составе отсутствуют депутаты из фракции “Наша Украина – Народная самооборона” и фракции Блока Литвина.

Как сообщал УНИАН, заместитель председателя Партии регионов Анна ГЕРМАН заявила, что депутаты из фракции ПР “охраняют трибуну и микрофон”, чтобы помешать фракции Блока Юлии Тимошенко сорвать внеочередную сессию Верховной Рады.

На заседании планируется рассмотреть во втором чтении проект закона о внесении изменений в закон Украины «О выборах Президента Украины» (в отношении организации работы избирательных комиссий).

Этот законопроект ВР приняла в первом чтении 28 января. Документом предлагается установить, что избирательные комиссии имеют право проводить заседание даже при отсутствии кворума.

Против принятия этих изменений выступает фракция БЮТ.