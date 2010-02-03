ПР продолжает держать в осаде трибуну парламента

09:58, 03 февраля 2010
Политика
2010 0

Кресла в президиуме свободны

Народные депутаты от Партии регионов продолжают блокировать трибуну парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, несколько депутатов также находятся в президиуме, но при этом кресла руководства парламента не занимают и двери в президиум не заблокированы.

На данное время в сессионном зале ВР почти в полном составе отсутствуют депутаты из фракции “Наша Украина – Народная самооборона” и фракции Блока Литвина.

Как сообщал УНИАН, заместитель председателя Партии регионов Анна ГЕРМАН заявила, что депутаты из фракции ПР “охраняют трибуну и микрофон”, чтобы помешать фракции Блока Юлии Тимошенко сорвать внеочередную сессию Верховной Рады.

На заседании планируется рассмотреть во втором чтении проект закона о внесении изменений в закон Украины «О выборах Президента Украины» (в отношении организации работы избирательных комиссий).

Этот законопроект ВР приняла в первом чтении 28 января. Документом предлагается установить, что избирательные комиссии имеют право проводить заседание даже при отсутствии кворума.

Против принятия этих изменений выступает фракция БЮТ.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter