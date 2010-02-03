Герман говорит, что регионалы «охраняют трибуну и микрофон»

Народные депутаты из фракции Партии регионов “охраняют трибуну и микрофон”, чтобы помешать фракции Блока Юлии Тимошенко сорвать внеочередную сессию Верховной Рады.

Об этом в комментарии УНИАН заявила заместитель председателя Партии регионов Анна ГЕРМАН, комментируя информацию о блокировании “регионалами” президиума и трибуны парламента.

“Мы знаем, мы хорошо осведомлены, что сегодня БЮТ имеет планы помешать проведению внеочередной сессии и не дать принять поправки в закон о выборах Президента, которые гарантируют недопущение срыва выборов», - пояснила она.

По словам А.ГЕРМАН, “наши люди охраняют трибуну и микрофоны, чтобы Председатель Верховной Рады имел возможность провести сессию”.

Как сообщалось, источник в Верховной Раде проинформировал УНИАН, что депутаты из фракции Партии регионов с 8 утра заблокировали президиум и трибуну парламента, где сегодня по инициативе “регионалов” должно состояться внеочередное заседание.

На заседании планируется рассмотреть во втором чтении проект закона о внесении изменений в закон Украины «О выборах Президента Украины» (об организации работы избирательных комиссий).

Этот законопроект ВР приняла в первом чтении 28 января. Документом предлагается установить, что избирательные комиссии имеют право проводить заседание даже при отсутствии кворума.

Против принятия этих изменений выступает фракция БЮТ.