Нардепы Литвина молчат о мотивах голосования за отставку Луценко
14:54, 28 января 2010Политика
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Журналистов просто игнорируют
|Олег Зарубинский
Как передает корреспондент УНИАН, лидер фракции Блока Литвина Игорь ШАРОВ вообще не появлялся в кулуарах парламента после голосования, а первый заместитель руководителя фракции Олег ЗАРУБИНСКИЙ на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию сказал: «Я не уполномочен комментировать решение фракции».
Остальные члены этой фракции вообще не реагировали на просьбы журналистов относительно комментариев по голосованию.
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