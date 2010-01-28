Нардепы Литвина молчат о мотивах голосования за отставку Луценко

Народные депутаты из фракции Блока Литвина отказываются назвать мотивы голосования за отставку Юрия ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел.

Как передает корреспондент УНИАН, лидер фракции Блока Литвина Игорь ШАРОВ вообще не появлялся в кулуарах парламента после голосования, а первый заместитель руководителя фракции Олег ЗАРУБИНСКИЙ на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию сказал: «Я не уполномочен комментировать решение фракции».

Остальные члены этой фракции вообще не реагировали на просьбы журналистов относительно комментариев по голосованию.