Азаров обещает, что Луценко ответит за проломленный череп

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО ответит за проломленный череп охранника полиграфкомбината „Украина” во время захвата предприятия, заявляет руководитель предвыборного штаба Виктора ЯНУКОВИЧА Николай АЗАРОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске он сказал: „За проломленный череп будет отвечать министр внутренних дел. Это с его попустительства проломили череп охраннику комбината. Это его бойцы защищали бандитов. Министр не избежит наказания”.

По словам Н.АЗАРОВА, он вчера обратился к председателю СБУ и генпрокурору с требованием установить виновных и привлечь к ответственности всех должностных лиц, которые отдавали незаконные распоряжения.

„Будьте уверены, мы добьемся привлечения к ответственности - от административной до уголовной”, - подчеркнул он.

По мнению Н.АЗАРОВА, захват полиграфкомбината связан с попыткой напечатать лишние избирательные бюллетени, которые должны были бы быть вброшены в урны, в первую очередь, в юго-западных регионах, чтобы скомпрометировать Партию регионов и объявить президентские выборы незаконными.

По его словам, также захват полиграфкомбината „Украина” был репетицией силовых действий при организации беспорядков, когда „неудовлетворенная результатами выборов ТИМОШЕНКО попытается силовым образом повторить 2004 год”. Однако, отметил Н.АЗАРОВ, "репетиция провалилась".