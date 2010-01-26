Мэр Донецка: грузины массово бронируют места в гостиницах

Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО просит посла Грузии в Украине Григола КАТАМАДЗЕ предотвратить пребывание и приезд в город 7 февраля, на время проведения в Украине второго тура президентских выборов, граждан Грузии без их предварительной официальной регистрации в качестве международных наблюдателей в Центральной избирательной комиссии Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции мэр сообщил, что направил послу Грузии соответствующее письмо.

А.ЛУКЬЯНЧЕНКО в своем обращении напомнил, что «в период первого тура президентских выборов 2010 года в городе Донецке большое волнение и беспокойство жителей города вызвал массовый приезд большого количества граждан Грузии без какого-либо официального статуса и цели визита».

Мэр отметил, что многие грузины после голосования не покинули город и до сих пор находятся в Донецке, «совершают массовое бронирование мест в гостиницах».

Поэтому, «с целью недопущения социального напряжения среди донетчан, и предупреждения возникновения возможных конфликтов во время второго тура голосования на выборах Президента Украины», А.ЛУКЬЯНЧЕНКО убедительно просит «предотвратить пребывание и приезд в город Донецк на период продолжения избирательного процесса граждан Грузии без предварительной регистрации их в Центральной избирательной комиссии в качестве официальных наблюдателей».

Кроме того, городской председатель просит посла «также обеспечить безусловное соблюдение гражданами Грузии на территории города Донецка всех норм действующего законодательства Украины».

После того как А.ЛУКЬЯНЧЕНКО ознакомил журналистов с содержанием своего письма, он сообщил, что по данным эмиграционных служб в Донецке сейчас пребывают от 400 до 500 граждан Грузии.

Кроме того, мэр отметил, что имеет определенную информацию о тех грузинах, которые приезжали на выборы в Украину.

«У меня есть некоторые данные, когда ЦИК проверяла, то после обработки документов обнаружила 119 человек (из числа приехавших граждан Грузии - УНИАН), анкеты у которых дублировались, - сказал мэр. - Среди данных кандидатур не было ни одного человека, который бы имел опыт наблюдения за выборами».

По словам А.ЛУКЬЯНЧЕНКО, «1466 человек из прибывших грузин – временно не работали и вообще поставили прочерк в графе профессия».

«Таким образом, по заключению ЦИК, типичный наблюдатель из Грузии – это молодой человек без образования, без работы, без всякого опыта наблюдения за выборами и, причем, без определенного места жительства», - констатировал мэр. При этом он подчеркнул, что эти данные «не мои заключения, это заключения Центральной избирательной комиссии».

Как сообщал УНИАН, накануне первого тура выборов Президента Украины, 11 января 2010 года, ЦИК отказала в регистрации 2011 официальным международным наблюдателям от Грузии, мотивируя решение неправильным оформлением наблюдателями документов.

13 января Киевский апелляционный административный суд признал противоправными действия Центральной избирательной комиссии, которая отказала в регистрации наблюдателям от Грузии, и обязал ЦИК рассмотреть этот вопрос на ближайшем заседании.

17 января ЦИК так и не зарегистрировала официальных международных наблюдателей от Грузии на выборах Президента Украины.

В тот же день ЦИК решила обратиться в Генеральную прокуратуру Украины с целью проверки документов, поданных Грузией на регистрацию международных наблюдателей от этой страны.

22 января Генеральная прокуратура сообщила, что организовала проверку регистрации официальных наблюдателей от Республики Грузия на выборах Президента Украины.