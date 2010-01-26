Луценко получил отмашку завести внутренние войска на полиграфкомбинат

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 января 2010 года «О безотлагательных мерах по обеспечению законности при изготовлении избирательных бюллетеней для повторного голосования по выборам Президента Украины».

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства

СНБО своим решением поручил Министерству внутренних дел Украины безотлагательно обеспечить в установленном порядке охрану и оборону внутренними войсками Министерства внутренних дел Украины государственного предприятия «Полиграфический комбинат «Украина» по изготовлению ценных бумаг» на период до дня повторного голосования по выборам Президента Украины.

Министерству финансов Украины поручено обеспечить исполнение с 27 января 2010 года обязанностей руководителя государственного предприятия «Полиграфический комбинат «Украина» по изготовлению ценных бумаг» наиболее профессионально подготовленным и имеющем допуск к государственной тайне с соответствующей степенью секретности работником из числа руководства этого государственного предприятия.

На Службу безопасности Украины возложено осуществление на период до дня повторного голосования по выборам Президента Украины контроля на государственном предприятии «Полиграфический комбинат «Украина» по изготовлению ценных бумаг» за процессом изготовления, хранения и передачи избирательных бюллетеней.

Управлению государственной охраны Украины, Министерству внутренних дел Украины поручено усилить в рамках определенных полномочий режим охраны помещений Центральной избирательной комиссии, других государственных органов, уполномоченных организовывать подготовку и проведение выборов Президента Украины.

Службе безопасности Украины поручено осуществить меры по недопущению незаконного изготовления избирательных бюллетеней, другой избирательной документации.

Кроме того, СНБО предложил Генеральной прокуратуре Украины в кратчайший срок обеспечить всестороннее изучение событий и дать правовую оценку фактам вмешательства в работу государственного предприятия «Полиграфический комбинат «Украина» по изготовлению ценных бумаг».

Как сообщал УНИАН, 25 января утром на полиграфкомбинат «Украина» в Киеве было совершено нападение. Группа людей пыталась войти в помещение комбината, а после того, как это им не удалось, неизвестные выбили оконные стекла на первом этаже, и так они проникли в здание.

Партия регионов заявила о попытке команды Юлии ТИМОШЕНКО сменить руководство комбината "Украина" с целью напечатать лишние 1,5 млн. избирательных бюллетеней.

В свою очередь в БЮТ назвали эти заявления провокацией.

Кроме того, министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что речь «идет не о бюллетенях, речь идет об отстаивании бизнеса, близкого к этой партии. Ни о каких дополнительных тиражах (бюллетеней) речи быть не может». По его словам, «дело в том, что полиграфкомбинат «Украина», в частности, печатает паспорта и другие документы строгой отчетности для государственных нужд. Как известно, народный депутат Украины Василий ГРИЦАК, который является близким к консорциуму ЕДАПС, отказался печатать паспорта в январе, в результате чего сегодня у нас 60 тыс. граждан заплатили деньги, но не могут получить паспорт, поскольку ЕДАПС, фактически используя свое монопольное положение и влияние на бывшего директора полиграфического комбината «Украина», отказывается выполнять свои обязательства без предварительной оплаты. Поэтому Министерство финансов, в чьем подчинении находится полиграфкомбинат «Украина», сменило директора».

«Речь идет о том, что монополия ЕДАПС на печатание паспортов будет разорвана», - сказал министр.