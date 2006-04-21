Слухи о суициде Литвина преувеличены

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН обратился к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой дать поручение СБУ выяснить источники публикаций о якобы его попытках самоубийства.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь спикера Игорь СТОРОЖУК, отметив, что СБУ должна выяснить, кто организовал соответствующую кампанию против него.

Также В.ЛИТВИН просит обеспечить соответствующую государственную охрану.

Как стало известно агентству, В.ЛИТВИН ежедневно ходит на работу.

Ранее в некоторых интернет-изданиях, а также печатных масс-медиа появились сообщения о тяжелом психологическом состоянии В.ЛИТВИНА после выборов, а также что якобы он пытался покончить жизнь самоубийством, но его остановили, по разным версиям изданий, жена, пресс-секретарь и другие.