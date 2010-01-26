В четверг - внеочередная сессия ВР

28 января в 10.00 начнется внеочередная сессия Верховной Рады Украины шестого созыва (ул. Грушевского, 5, сессионный зал).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Верховной Рады Украины.

Вход для представителей СМИ - по карточкам аккредитации (также действительны карточки, выданные для освещения 2-3 сессий, действие которых было продлено на 4-5 сессии).

Как сообщает сайт ВР, в Верховной Раде Украины зарегистрирована инициатива 164 народных депутатов Украины, что отвечает требованиям части второй статьи 83 Конституции Украины относительно созыва внеочередной сессии Верховной Рады Украины.

В соответствии с распоряжением Председателя Верховной Рады Украины о созыве внеочередной сессии 28 января 2010 года, к рассмотрению по предложениям 164 народных депутатов включены такие вопросы:

1) о соблюдении Конституции и законов Украины руководством Министерства внутренних дел Украины во время проведения выборов Президента Украины в 2010 году (регистр. № 6003);

2) о внесении изменений в Закон Украины «О выборах Президента Украины» (регистр. № 6004).

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об освобождении Юрия ЛУЦЕНКО от должности министра внутренних дел Украины.

Документ внесен народным депутатом от Партии регионов Александром ЛАВРИНОВИЧЕМ.

Как отмечается в проекте постановления, необходимость рассмотрения вопроса об освобождении от должности министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО “вызвана систематическими нарушениями им действующего законодательства Украины о выборах, неоднократными попытками вмешательства в ход избирательного процесса во время проведения выборов Президента Украины в 2010 году, вопреки установленным законодательством запретам”.