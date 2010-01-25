БЮТ: присвоив звание Героя Бандере, Ющенко оказал услугу Януковичу
Аргументы Владимира Яворивского
Народный депутат Украины (фракция БЮТ) Владимир ЯВОРИВСКИЙ считает, что присвоение Президентом Виктором ЮЩЕНКО звания Героя Украины Степану Бандере направлено на “приведение к власти антиукраинской команды Виктора ЯНУКОВИЧА”.
Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии В.ЯВОРИВСКОГО.
Депутат, в частности, отмечает, что С.Бандера сделал неоценимый вклад в возобновление государственности Украины. «Благодаря С.Бандере и бандеровскому движению в середине ХХ века эта идея (возобновления государственности Украины) опять ожила. УПА и Бандера – этап, который усилил национальную память и сознание украинцев», – отмечает В.ЯВОРИВСКИЙ.
Также он подчеркнул, что бандеровское движение не всем в Украине нравится именно из-за того, что “в свое время оно было искажено советской пропагандой”.
“С.Бандера 4 года провел в фашистских концлагерях. Вот вам и «связь с фашизмом», которой упрекает его коммунистическая пропаганда”, – напоминает депутат.
По его мнению, присвоение высокой награды проводнику Организации украинских националистов должно было бы состояться в начале 2009 года, когда отмечалось 100-летие со дня рождения С.Бандеры.
“Почему это произошло перед вторым туром выборов Президента, именно тогда, когда В.ЮЩЕНКО выбыл из борьбы, проиграв выборы? Очевидно, что указ о присвоении звания Героя Украины Степану Бандере – не от любви к проводнику ОУН, а от ненависти к Юлии ТИМОШЕНКО”, – считает В.ЯВОРИВСКИЙ.
“Звание Героя Украины у нас обесславлено и обесценено, от него отказалась гениальная украинская поэтесса Лина КОСТЕНКО. Но его имеет газовый барон - «регионал» Юрий БОЙКО. В.ЮЩЕНКО использовал имя украинского патриота для приведения к власти антиукраинской команды Виктора ЯНУКОВИЧА”, – сказал депутат.
Как сообщал УНИАН, 22 января В.ЮЩЕНКО заявил о присвоении звания Героя Украины проводнику ОУН С.Бандере.
О подписании соответствующего указа он сказал, выступая с речью по случаю Дня Соборности. Награду из рук Президента получил внук С.Бандеры.
В Партии регионов заявили, что такой шаг ведет «к еще большему расколу страны».