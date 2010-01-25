БЮТ: присвоив звание Героя Бандере, Ющенко оказал услугу Януковичу

Народный депутат Украины (фракция БЮТ) Владимир ЯВОРИВСКИЙ считает, что присвоение Президентом Виктором ЮЩЕНКО звания Героя Украины Степану Бандере направлено на “приведение к власти антиукраинской команды Виктора ЯНУКОВИЧА”.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии В.ЯВОРИВСКОГО.

Депутат, в частности, отмечает, что С.Бандера сделал неоценимый вклад в возобновление государственности Украины. «Благодаря С.Бандере и бандеровскому движению в середине ХХ века эта идея (возобновления государственности Украины) опять ожила. УПА и Бандера – этап, который усилил национальную память и сознание украинцев», – отмечает В.ЯВОРИВСКИЙ.

Также он подчеркнул, что бандеровское движение не всем в Украине нравится именно из-за того, что “в свое время оно было искажено советской пропагандой”.

“С.Бандера 4 года провел в фашистских концлагерях. Вот вам и «связь с фашизмом», которой упрекает его коммунистическая пропаганда”, – напоминает депутат.

По его мнению, присвоение высокой награды проводнику Организации украинских националистов должно было бы состояться в начале 2009 года, когда отмечалось 100-летие со дня рождения С.Бандеры.

“Почему это произошло перед вторым туром выборов Президента, именно тогда, когда В.ЮЩЕНКО выбыл из борьбы, проиграв выборы? Очевидно, что указ о присвоении звания Героя Украины Степану Бандере – не от любви к проводнику ОУН, а от ненависти к Юлии ТИМОШЕНКО”, – считает В.ЯВОРИВСКИЙ.

“Звание Героя Украины у нас обесславлено и обесценено, от него отказалась гениальная украинская поэтесса Лина КОСТЕНКО. Но его имеет газовый барон - «регионал» Юрий БОЙКО. В.ЮЩЕНКО использовал имя украинского патриота для приведения к власти антиукраинской команды Виктора ЯНУКОВИЧА”, – сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, 22 января В.ЮЩЕНКО заявил о присвоении звания Героя Украины проводнику ОУН С.Бандере.

О подписании соответствующего указа он сказал, выступая с речью по случаю Дня Соборности. Награду из рук Президента получил внук С.Бандеры.

В Партии регионов заявили, что такой шаг ведет «к еще большему расколу страны».