Янукович: Тимошенко могут остановить те, кто не пойдет на выборы

Кандидат в президенты, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ не исключает, что в ближайшее время от премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО можно ожидать действий, направленных на срыв или фальсификацию выборов Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня во время прямого телемоста «Киев-Полтава-Кременчуг», комментируя события вокруг смены руководства и попытки захвата ГП «Полиграфический комбинат «Украина».

«Мы хорошо понимаем, что ТИМОШЕНКО сегодня пытается любой ценой либо сорвать, либо сфальсифицировать выборы. Потому что она видит, что люди ей не доверяют, и нет никаких шансов победить на этих выборах», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Лидер Партии регионов заявил, что в ближайшее время “мы увидим от Ю.ТИМОШЕНКО последующие, более радикальные действия, направленные на срыв или фальсификацию выборов».

В то же время В.ЯНУКОВИЧ выразил уверенность, что фальсификация не удастся, потому что «столько вбросить (избирательных бюллетеней – УНИАН) невозможно, даже если их будут печатать все полиграфические комбинаты».

«ТИМОШЕНКО может остановить лишь украинский народ, избиратели, которые за нее не будут голосовать или вообще не пойдут на выборы в знак протеста», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.