Янукович обещает работу всем, даже тем, кто работать не способен

Кандидат в президенты, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает, что на посту главы государства ни в коем случае не пойдет по пути политических люстраций во время реализации государственной кадровой политики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня во время прямого телемоста «Киев-Полтава-Кременчуг».

«Я, безусловно, буду проводить кадровую политику, которая будет способствовать развитию Украины. Я никогда не пойду по пути политических люстраций специалистов», - отметил кандидат в президенты.

Он заметил, что хорошо осведомлен относительно существующего кадрового потенциала в органах государственной власти всех уровней. «Мы оставим всех, кто способен эффективно работать, а кто не в состоянии – попросим уйти на другую работу. Но без работы никто не останется», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что сегодня кадровую политику в Украине необходимо возрождать. «Она сейчас утрачена в связи со значительной политизацией общества», - сказал лидер Партии регионов.

В то же время, выразил убеждение В.ЯНУКОВИЧ, будущая кадровая политика станет весомым рычагом влияния на рост экономики и улучшение жизни людей.

В.ЯНУКОВИЧ также в который раз заявил, что Сергей ТИГИПКО и Арсений ЯЦЕНЮК после выборов Президента займут достойное место в государственной политике.