Томенко о досрочных выборах ВР: идея хороша, но оснований нет

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО убежден, что для проведения досрочных парламентских выборов нет оснований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Чернигове.

"Идея хороша, но качественных оснований для изменения парламента нет. Не главное, чтобы ЮЩЕНКО стал депутатом, а ЯЦЕНЮК создал фракцию", - сказал Н.ТОМЕНКО и добавил, что действующий Президент Виктор ЮЩЕНКО может создать свой фонд и попасть позже в Верховную Раду Украины через общественную и политическую деятельность, а Арсений ЯЦЕНЮК уже сейчас может более активно заниматься законотворчеством.

Н.ТОМЕНКО считает, что в Украине "появились политики среднего возраста, которые не имеют своих фракций, но это не является причиной для проведения внеочередных выборов".

По мнению Н.ТОМЕНКО, основаниями для перевыборов народных депутатов могут быть изменения избирательного законодательства, уточнение полномочий между ветвями власти и несоздание коалиции в парламенте.

В то же время, заместитель председателя ВР считает, что в дальнейшем необходимо качественно изменить состав парламента, поскольку на сегодня законотворческой деятельностью занимаются только 50-60 человек. По словам Н.ТОМЕНКО, это может быть сделано благодаря балансу между партиями и отдельными персоналиями – с помощью открытых избирательных списков.

Кроме того, Н.ТОМЕНКО сообщил, что выступает за проведение 30 мая выборов всех городских, поселковых, сельских председателей, независимо, избирались они на очередных или внеочередных выборах, ведь, по решению Верховного суда Украины, "которое принималось под ЧЕРНОВЕЦКОГО", не будет выборов руководителей органов местного самоуправления в тысяче административных единиц Украины. "Это является развалом системы исполнительной власти. Я против этого", - отметил Н.ТОМЕНКО.