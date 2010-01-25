Комбинат «Украина» окружат Внутренние войска

Полиграфический комбинат «Украина» будут охранять Внутренние войска, а СБУ будет вести видеонаблюдение за печатанием бюллетеней.

Как передает корреспондент УНИАН, о соответствующем решении Совета национальной безопасности и обороны на брифинге для прессы сообщила секретарь СНБО Раиса БОГАТЫРЕВА.

В частности, по ее словам, на основании решения СНБО и по согласованию с МВД Президент Виктор ЮЩЕНКО поручил Внутренним войскам охранять полиграфкомбинат «Украина» по периметру, пока не будут напечатаны все бюллетени. Также СНБО дал поручение Министерству финансов решить все вопросы, чтобы Внутренние войска могли приступить к охране комбината.

СНБО поручил СБУ обеспечить видеоконтроль над всем процессом печатания избирательных бюллетеней.

МВД и Центральной избирательной комиссии поручено осуществлять контроль не только за изготовлением бюллетеней, но и за их сохранением и доставкой по всем регионам.

Кроме того, на предложение Министерства юстиции СНБО принял решение создать контрольную группу из представителей правительства, аппарата СНБО и СБУ относительно контроля за выполнением решений СНБО.