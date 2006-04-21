Волков получил предложение от Черновецкого

Народный депутат Украины Александр ВОЛКОВ получил предложение от главы Киевской городской государственной администрации, Киевского городского головы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО занять должность советника по вопросам внутренней политики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ВОЛКОВ сообщил сегодня в интервью журналистам.

По его словам, над предложением он пока думает.

Комментируя создание депутатских коалиций в Киевсовете, А.ВОЛКОВ отметил, что сегодня около 70 из 120 депутатов высказали желание сотрудничать с Киевским городским головой. Кроме того, после того, как Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о назначении Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО на должность председателя КГГА, сторонников у него (Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО – УНИАН) будет еще больше, считает А.ВОЛКОВ.

Также А.ВОЛКОВ высказал мнение, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ «абсолютно нормальный и способный человек» и это показывает его бизнес – «Правэкс-Банк», который на сегодня является одним из наиболее мощных и наиболее стабильных банков в городе.

«Поэтому я думаю, он наведет порядок в руководстве Киева и, думаю, у него все будет в порядке», - сказал А.ВОЛКОВ.