Тигипко намерен стать мэром Киева

Сергей Тигипко постарается занять пост мэра Киева, если у него не получится стать премьер-министром. Об этом он сказал в эфире программы "Черное и белое" на телеканале ТВі.

"Если не получится получить пост премьера, который дает больше всего влияния на страну, то вполне возможно, что это будет Киев. Масштаб тоже очень большой, - отметил Тигипко. - И, самое главное, ты можешь сказать: я очень хорошо знаю местные проблемы. Ты можешь говорить с людьми в регионах".

С.Тигипко также уверен, что его партия на местных выборах в мае наберет больше 13%.

"Я хочу войти в историю как создатель партии "Сильная Украина", которая будет еще 100 лет работать, - говорит он. - Более того, я не надеюсь на себя. Я взял очень сильных консультантов, которые помогают мне это правильно сделать, потому что в Украине никто не знает, что такое построить партию", - сказал Тигипко, отметив, что сотрудничает с французским политтехнологом Жаком Сегела.

"Думаю, что через определенное время я объявлю такой свободный набор в группу депутатов, которые захотят поддержать партию "Сильная Украина" даже в нынешнем составе парламента, - приводит слова политика Украинская правда. - Я начал такие переговоры и переговорил уже с тремя людьми по поводу такой работы. Это люди из фракции "Наша Украина".

"Буду откровенен, они мне сегодня нужны, потому что я хочу влиять на процессы в стране. Для этого мне нужна, по крайней мере, какая-то депутатская группа... Если это получится большинство депутатской фракции - это супер, потому что без этой фракции никто не создаст большинства и влиять через эту фракцию можно будет очень серьезно", - говорит политик.

Отвечая на вопрос, к какой части фракции НУ-НС относятся эти депутаты - лояльной премьеру Юлии Тимошенко или президенту Виктору Ющенко, Тигипко заявил: "Есть люди и оттуда, и оттуда. Два человека с одной стороны, и один с другой".