ВР завалила кандидатуру, которую Ющенко предлагал в ЦИК

Верховная Рада Украины отказалась назначить Валерия КАРПУНЦОВА членом Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, за назначение данной кандидатуры проголосовали лишь 152 народных депутата (при необходимых 226 – УНИАН) из 435, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовали в полном составе фракции Партии регионов, КПУ и Блока Литвина.

В то же время за данное решение проголосовали 113 народных депутатов из фракции БЮТ и 38 из фракции НУ-НС, а также один внефракционный.

Как сообщал УНИАН, член ЦИК Анатолий ПИСАРЕНКО был освобожден от должности 19 января в связи с достижением им предельного возраста пребывания на государственной службе – в марте ему исполнилось 65 лет.

Сегодня, 21 января, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес на рассмотрение ВР кандидатуру В.КАРПУНЦОВА на должность члена ЦИК.