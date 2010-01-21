ВР завалила кандидатуру, которую Ющенко предлагал в ЦИК
Карпунцов набрал 152 голоса
Верховная Рада Украины отказалась назначить Валерия КАРПУНЦОВА членом Центральной избирательной комиссии.
Как передает корреспондент УНИАН, за назначение данной кандидатуры проголосовали лишь 152 народных депутата (при необходимых 226 – УНИАН) из 435, зарегистрированных в сессионном зале.
Не голосовали в полном составе фракции Партии регионов, КПУ и Блока Литвина.
В то же время за данное решение проголосовали 113 народных депутатов из фракции БЮТ и 38 из фракции НУ-НС, а также один внефракционный.
Как сообщал УНИАН, член ЦИК Анатолий ПИСАРЕНКО был освобожден от должности 19 января в связи с достижением им предельного возраста пребывания на государственной службе – в марте ему исполнилось 65 лет.
Сегодня, 21 января, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес на рассмотрение ВР кандидатуру В.КАРПУНЦОВА на должность члена ЦИК.