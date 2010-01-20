Руководитель харьковского штаба ПР не доволен результатами

Председатель Харьковской областной организации Партии регионов, руководитель областного избирательного штаба ПР Дмитрий ШЕНЦЕВ не удовлетворен результатами голосования в первом туре выборов Президента Украины, полученными в Харьковской области.

Как передает корреспондент УНИАН, свою точку на результат первого тура Д.ШЕНЦЕВ высказал сегодня, выступая на встрече лидера Партии регионов, кандидата в Президенты Виктора ЯНУКОВИЧА с партактивом ПР Харьковской области.

«Несмотря на то, что избирательный штаб Виктора ЯНУКОВИЧА в Харьковской области занял четвертое место в Украине, пропустив вперед только базовые области - Донецкую, Луганскую и Крым, и мы дали вроде бы неплохой результат - около 57%, мы не выполнили план, который нам ни кто-то нарисовал, а который мы сами для себя составили. А это говорит о том, что, к сожалению, сегодня очень рано бить в фанфары и радоваться достигнутому результату», - сказал Д.ШЕНЦЕВ.

По его словам, лишь некоторые районы справились с поставленным перед собой заданием. «Наибольшее улучшение показателей, - отметил руководитель штаба, - произошло как раз не в базовых наших районах, а там, где наши партийцы живут и работают в условиях полной оппозиции, где районные администрации с 2005 года довлеют и практически охотятся на наших однопартийцев». Как ни странно, сказал Д.ШЕНЦЕВ, низкие результаты показали там, «где районными организациями и штабами руководят люди опытные», которые в итоге не считают себя ответственными за плохие показатели.

При этом Д.ШЕНЦЕВ заявил, что не снимает с себя ответственности за неудовлетворительный результат. Обращаясь к лидеру партии, он сказал, что готов отвечать «по всей строгости революционного времени», и если доверят - утроит свои силы и «сделает так, чтобы во втором туре мы перевыполнили наш план».

Руководитель штаба попросил всех «максимально мобилизоваться» и «искать путь к победе». Он выразил уверенность в том, что его однопартийцам «хватит мужества, ума, знания и умения победить и значительно улучшить наш результат во втором туре».

В отличие от Д.ШЕНЦЕВА, руководитель Харьковского городского избирательного штаба, мэр Михаил ДОБКИН выразил удовлетворение достигнутым результатом, заявив, что «город задачу центрального штаба выполнил».

Общаясь с журналистами в ходе пребывания в Харькове, В.ЯНУКОВИЧ поблагодарил избирателей области за его поддержку.

Как сообщал УНИАН, в первом туре президентских выборов в Харьковской области победу одержал В.ЯНУКОВИЧ, набрав 50,18% голосов избирателей. В области лидера Партии регионов поддержали 57% избирателей, в городе Харькове - 43%. На втором месте Сергей ТИГИПКО (около 19%), на третьем - Ю.ТИМОШЕНКО (около 11%).