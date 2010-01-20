Сторонники Тигипко готовятся к выборам в местные советы

Харьковская областная организация партии «Сильная Украина», лидер которой Сергей ТИГИПКО в первом туре выборов Президента Украины занял второе место в Харьковской области, не будет принимать участия во втором туре.

Как передает корреспондент УНИН, об этом заявил во время «круглого стола» в пресс-центре «Площадь Свободы» председатель ХОО «Сильная Украина» Андрей МОЧЕНКОВ.

По его словам, сегодня его организация не проводит переговоров с харьковскими областными штабами Партии регионов и Блока Юлии Тимошенко о поддержке того или другого кандидата, а говорить о ситуации в масштабах Украины политик не уполномочен.

«Это в Интернете написано о том, что, возможно, ведутся какие-то переговоры, но на сегодня нет такого факта. Я ожидал, что после Луганска в Харьков приедет Юлия Владимировна и конкретно будут разговоры, и мне шептали, что это вполне вероятно, но наш лидер сказал, что он не будет поддерживать ни одного из кандидатов, и никаких движений здесь не будет», - сказал А.МОЧЕНКОВ.

По его словам, главной задачей для его организации на это время становится подготовка к местным выборам.

«Сегодня мы анализируем результаты и начинаем подготовку к местным выборам. Во втором туре мы ни в коем случае не принимаем участия», - заявил С.МОЧЕНКОВ.

Говоря о результатах голосования, А.МОЧЕНКОВ отметил, что его политическая сила фактически собрала все голоса демократически настроенного в Харьковской области электората. Отвечая на вопросы ведущего, он отметил, что в ходе предвыборной кампании в Харьковской области представители «Сильной Украины» не чувствовали препятствий ни со стороны Партии регионов, ни со стороны БЮТ.

В Харьковской области Виктор ЯНУКОВИЧ набрал 50,2% голосов избирателей, Сергей ТИГИПКО - 18,8%, Юлия ТИМОШЕНКО - 10,7%.