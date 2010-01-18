Результаты обработки 99,42% протоколов: у Тимошенко - меньше 25%

По последним данным, которые поступают в Центральную избирательную комиссию, обработано 99,42% протоколов участковых избирательных комиссий, по результатам которых Виктор ЯНУКОВИЧ получил 35,40% голосов избирателей, Юлия ТИМОШЕНКО, – 24,99%.

Такие данные размещены на сайте ЦИК.

Следующими за этими двумя кандидатами идут: Сергей ТИГИПКО – 13,05%, Арсений ЯЦЕНЮК – 6,95%, Виктор ЮЩЕНКО – 5,46%, Петр СИМОНЕНКО – 3,54%, Владимир ЛИТВИН – 2,34%, Олег ТЯГНИБОК – 1,43%, Анатолий ГРИЦЕНКО – 1,2%, Инна БОГОСЛОВСЬКА – 0,41%.

Не поддержали ни одного из кандидатов 2,2% избирателей.