Президент ЕНП поздравил Тимошенко с выходом во второй тур
Партия выразила поддержку
Президент Европейской народной партии (ЕНП) Вильфред МАРТЕНС поздравил премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО с 25%-й поддержкой в первом туре выборов и выходом во второй тур.
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в ЕНП.
“От имени ЕНП я поздравляю Ю.ТИМОШЕНКО с успехом в первом туре президентских выборов! Я верю, что сегодня создан надежный фундамент для убедительной победы Ю.ТИМОШЕНКО во втором туре”, - цитируются в сообщении слова В.МАРТЕНСА.
Президент европейских “народников” отметил, что украинский премьер продемонстрировала яркий пример современного лидерства, ответственности и политического мужества, а также способность сохранять достоинство, несмотря на давление.
“Европейская народная партия выражает свою поддержку Ю.ТИМОШЕНКО во втором туре президентских выборов в Украине, поскольку она является единственным демократическим и проевропейским кандидатом. Именно поэтому Европейская народная партия призывает все демократические силы Украины и партнеров ЕНП в Украине объединиться и поддержать Ю.ТИМОШЕНКО, чтобы помешать возвращению к власти политических сил прошлого, сохранить идеалы Помаранчевой революции и открыть новый европейский путь для Украины”, - заявил президент ЕНП.
Он выразил убеждение, что победа Ю.ТИМОШЕНКО во втором туре станет победой европейского выбора и европейских ценностей в Украине.