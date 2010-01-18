В ЦИК прогнозируют результаты выборов в течение суток

Результаты выборов Президента Украины могут быть известны в течение суток.

Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей МАГЕРА, сообщает “Украинская правда”.

"Нужно быть не только оптимистами, но и реалистами. Вряд ли в течение этой ночи мы сможем узнать о том, как проголосовали 100% избирателей", - сказал он. "Это вопрос, который потребует целых суток. Надеюсь, что за это время мы справимся", - отметил А.МАГЕРА.

По его словам, тот факт, что информация постоянно обновляется, свидетельствует о том, что избирательные участки работают.

"На данный момент у меня нет оснований не доверять той информации, которая поступает. Да - ночь и люди устали, но это не значит, что не нужно заниматься своими непосредственными обязанностями. Здесь никаких спусков нет и никто никого не жалеет, это избирательный процесс", - отметил заместитель председателя ЦИК.