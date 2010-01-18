Обработаны 18,60% протоколов: Янукович немного потерял

По результатам обработки 18,60% электронных протоколов избирательных комиссий в первом туре выборов Президента лидирует Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные, поступающие в Центральную избирательную комиссию с избирательных участков.

По результатам обработки 18,60% протоколов, В.ЯНУКОВИЧ набрал 38,57% голосов избирателей.

На втором месте Юлия ТИМОШЕНКО – 24,2%, на третьем – Сергей ТИГИПКО – 12,14%, на четвертом – Арсений ЯЦЕНЮК – 6,5%, на пятом - Виктор ЮЩЕНКО – 4,57%.

Далее идут: Петр СИМОНЕНКО (3,77%), Владимир ЛИТВИН (2,45%), Олег ТЯГНИБОК (1,23%), Анатолий ГРИЦЕНКО (1,09%), Александр МОРОЗ (0,44%). Не поддержали ни одного из кандидатов - 2,19% избирателей.