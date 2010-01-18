Обработаны 12,83% протоколов: разрыв между лидерами сохраняется

По результатам обработки 12,83% электронных протоколов избирательных комиссий в первом туре выборов Президента лидирует Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные, поступающие в Центральную избирательную комиссию по избирательным участкам.

По результатам обработки 12,83% протоколов, В.ЯНУКОВИЧ набрал 38,83% голосов избирателей.

На втором месте Юлия ТИМОШЕНКО – 24,42%, на третьем – Сергей ТИГИПКО – 11,76%, на четвертом – Арсений ЯЦЕНЮК – 6,45%, на пятом - Виктор ЮЩЕНКО – 4,47%.

Далее идут Петр СИМОНЕНКО (3,79%), Владимир ЛИТВИН (2,56%), Олег ТЯГНИБОК (1,2%), Анатолий ГРИЦЕНКО (1,04%), Александр МОРОЗ (0,46%). Не поддержали ни одного кандидата - 2,14% избирателей.

Эти данные по результатам обработки 1927100 бюллетеней.