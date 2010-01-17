Турчинов комментирует экзит-полы: мы не это рассчитывали

В БЮТ заявляют, что результаты экзит-полов по итогам первого тура выборов Президента не отвечают ожиданиям этой политической силы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга в штабе БЮТ заявил руководитель избирательного штаба БЮТ, первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ.

«Это не тот результат, на который мы рассчитывали. В то же время я рассчитываю, что результат, который будет подсчитываться на участках, будет другим», - сказал он.

А.ТУРЧИНОВ заметил, что данные нескольких экзит-полов разные, и больше всего отвечают действительности данные Национального экзит-пола, который неоднократно оправдывал себя и согласно которым разница между рейтингом Виктора ЯНУКОВИЧА и Юлии ТИМОШЕНКО составляет около 4%.

А.ТУРЧИНОВ такой результат объяснил тем, что демократические силы не поддержали наиболее сильного кандидата на должность Президента – Юлию ТИМОШЕНКО. «Это привело к тому, что остается незначительный разрыв в результате, и пока еще по этим подсчетам на незначительный процент идет впереди господин В.ЯНУКОВИЧ», - сказал он.

В то же время А.ТУРЧИНОВ выразил убеждение, что во время второго тура выборов со значительным разрывом победит Ю.ТИМОШЕНКО. «Победа будет уверенная, которая не может подлежать никакому сомнению», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, по данным Национального экзит-пола, Виктор ЯНУКОВИЧ получил на выборах Президента Украины 31,5% голосов избирателей, Юлия ТИМОШЕНКО - 27,2%.

Согласно результатам экзит-пола, организованным телеканалом ICTV, В.ЯНУКОВИЧ набрал 35,06% голосов, Ю.ТИМОШЕНКО - 25,72%.

Согласно результатам экзит-пола, организованного телеканалом “Интер”, за В.ЯНУКОВИЧА свои голоса отдали 36,6% избирателей, за Ю.ТИМОШЕНКО – свыше 25%.