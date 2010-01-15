Минюст считает, что Пасенюк должен быть еще при деле

Министерство юстиции выражает обеспокоенность в связи с обострением конфликта вокруг Высшего административного суда Украины, связанного с вмешательством в деятельность системы административных судов.

Об этом говорится в заявлении Минюста, переданном УНИАН пресс-службой министерства.

В этой связи Министерство юстиции заявляет о неизменности своей позиции и отмечает, что порядок назначения судей на административные должности, несмотря на решение Конституционного Суда Украины от 16 мая 2007 года № 1-рп/2007, сегодня остается законодательно неурегулированным.

Минюст подчеркивает, что законом не предусмотрено осуществление органами судейского самоуправления или любым другим органом государственной власти полномочий относительно назначения судей на административные должности в судах, что непосредственно вытекает из решения Конституционного Суда Украины от 22 декабря 2009 года № 34-рп.

Поскольку Законом “О судоустройстве Украины” не урегулирован вопрос о назначении судей на административные должности, Министерство юстиции считает, что необходимо руководствоваться конституционными принципами, в частности, принципом непрерывности власти. Этот принцип реализован в статьях 6, 90, 108, 115 Конституции Украины.

Согласно этому принципу, председатель Высшего административного суда Украины Александр ПАСЕНЮК исполняет свои полномочия до момента, пока не будет назначен на эту должность другой человек в порядке и органом, определенными законом.

Министерство юстиции надеется на скорейшее прекращение эскалации возникшего конфликта, поскольку это ведет к очередному снижению доверия и авторитета решений судов.

Минюст призывает всех должностных лиц воздержаться от принятия решений или совершения действий, которые могут расцениваться как вмешательство в деятельность системы административных судов Украины, превышение власти или служебных полномочий или самовольное присвоение властных полномочий.

Как сообщал УНИАН, процедура назначения судей на административные должности сейчас законодательно не определена, тогда как срок полномочий назначенного Президентом на должность председателя ВАСУ А.ПАСЕНЮКА истек 22 декабря 2009 г.

23 декабря первый заместитель председателя ВАСУ Николай СИРОШ издал приказ, которым назначил себя и.о. председателя ВАСУ.

Вместе с тем 24 декабря Конференция судей админсудов решила возложить на А.ПАСЕНЮКА исполнение обязанностей председателя ВАСУ на период с 22 декабря 2009 года до назначения председателя ВАСУ в установленном порядке.

В то же время Совет судей Украины 25 декабря отменил решение Конференции судей административных судов о возложении обязанностей председателя Высшего административного суда Украины на А.ПАСЕНЮКА и признал правомерным приказ о назначении и.о. председателя Николая СИРОША.

Также 14 января Высшая квалификационная комиссия судей Украины признала легитимным и.о. председателя ВАСУ Н.СИРОША и приняла решение не принимать от А.ПАСЕНЮКА никаких материалов за его подписью.

ВАСУ является главным судом при обжаловании дел, связанных с выборами.