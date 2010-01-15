Львовская милиция пугает избирателей массовым вбросом ручек с «секретом»

Львовские работники правоохранительных органов получили оперативную информацию о том, что на избирательных участках области в кабинки для голосования будут массово подкладываться ручки с чернилами, которые через определенное время исчезают.

Об этом сообщил УНИАН начальник Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины во Львовской области Денис ХАРЧУК.

«Есть такие оперативные данные, что в день голосования возможный массовый запуск таких ручек с «невидимыми» чернилами, когда в кабинках будут забирать обычные шариковые ручки, вместо этого подкладывая «специальные». Сейчас мы эти данные отрабатываем, проверяем», - отметил Д.ХАРЧУК.

Со стороны каких политических сил может планироваться «операция по подмене ручек», он не уточнил.

Также пресс-секретарь областного управления милиции сообщил, что правоохранительные органы уже получили оперативную информацию о том, что голоса избирателей Львовской области в день выборов будут пытаться покупать штабы кандидатов в Президенты Украины.

«Согласно полученным оперативным данным, сейчас фигурируют суммы от 100 до 300 гривен за голос. С работниками милиции, которые будут охранять избирательные участки, проводятся инструктажи по реагированию на подкуп избирателей возле избирательных участков», - проинформировал Д.ХАРЧУК.

Он также сообщил, что сейчас работники органов внутренних дел проводят проверку списков лиц, которые выразили желание голосовать на дому по состоянию здоровья.

«Проверка проводится с целью недопущения фальсификации заявлений, которые могут быть написаны посторонним лицом даже без ведома заявителя», - отметил Д.ХАРЧУК.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день работниками милиции ни одного нарушения, связанного с избирательным процессом, во Львовской области не зарегистрировано.