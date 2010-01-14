Козачок послушал Герман - и лишний раз убедился в правоте своего шага

Высокая оценка, которую заместитель председателя Партии регионов Анна ГЕРМАН дала итоговой пресс-конференции Президента Украины, подтверждает наличие договоренностей между Виктором ЮЩЕНКО и Виктором ЯНУКОВИЧЕМ. Так считает экс-работник Секретариата Президента Украины Ярослав КОЗАЧОК, который 25 декабря обнародовал текст „тайного соглашения между В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧЕМ”.

В комментарии Я.КОЗАЧКА, переданном УНИАН, отмечается, что “выступление главы государства на итоговой пресс-конференции 12 января и „высокая оценка, которую дала заявлениям Виктора Андреевича Анна Николаевна”, “засвидетельствовали достоверность соглашения о сотрудничестве между В.ЯНУКОВИЧЕМ и главы государства”.

«Виктор ЮЩЕНКО, который острие критики целит исключительно в Юлию ТИМОШЕНКО, удостоился похвалы от Анны ГЕРМАН. Не сомневаюсь, - говорится в комментарии Я.КОЗАЧКА, - что для В.ЯНУКОВИЧА и его соратников глава государства действительно выглядит искренним и убедительным; избиратели же свою оценку действиям В.ЮЩЕНКО дадут уже очень скоро, 17 января”.

“Я же лишний убедился в правоте своего шага о разглашении сотрудничества между двумя Викторами. В конце концов, они и сами перестали это скрывать”, - отмечает Я.КОЗАЧОК.

Как сообщал УНИАН, 12 января А.ГЕРМАН выразила мнение, что Президент Украины В.ЮЩЕНКО на итоговой пресс-конференции выглядел искренним и убедительным.

Она подчеркнула, что это ее личное мнение. “Основной вывод, который я могу сделать из этой пресс-конференции, это что Президент был искренним. И эта пресс-конференция показала, что когда политик говорит правду, он всегда выглядит убедительно... Это был разговор с народом. В отличие от его партнерши по помаранчевому лагерю Юлии ТИМОШЕНКО. Насколько Ю.ТИМОШЕНКО выглядит неестественно и искусственно, настолько он выглядит искренне и открыто“, – сказала А.ГЕРМАН.

Вместе с тем представительница Партии регионов еще раз отметила, что никаких договоренностей между В.ЮЩЕНКО и лидером ПР В.ЯНУКОВИЧЕМ нет, и о них “не может быть и речи”.

Она объяснила, что у этих кандидатов разные взгляды. “У него (В.ЮЩЕНКО) свое мировоззрение. Но и тот, и тот лидер будут иметь всегда свой электорат”, – сказала А.ГЕРМАН.