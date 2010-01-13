Рябоконь: Украине нужны новый курс и Всенародное собрание

Кандидат на пост Президента Олег РЯБОКОНЬ заявляет о необходимости для Украины нового курса и проведения Всенародного собрания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время дебатов в эфире Первого национального телеканала с кандидатом на Петром СИМОНЕНКО.

“Сегодня речь идет о том, что Украине нужен новый курс, новая программа действий. И как бы ни прошли выборы, сегодня нужно готовить и собирать Всенародное собрание”, - сказал О.Рябоконь.

Он отметил, что Народное собрание должно утвердить программу действий по общественному контролю за властью. “И начать постепенный процесс очищения и легитимизации власти. Нам нужная новая модель государственного управления. Я предлагаю ее организовать именно на основе самоорганизации объединений граждан вокруг общих интересов - непартийных”, - отметил кандидат на пост Президента.

По его словам, партийная система в Украине себя полностью дискредитировала. По мнению О.Рябоконя, граждан Украины нужно объединять вокруг таких интересов, как “тепло и свет в собственном доме”, “сельскохозяйственное производство”, “интересов ветеранов, студентов, военнослужащих”.

По его словам, именно эти категории граждан должны формировать задачи перед властью. “Сегодня нам нужная новая модель экономического развития государства”, - подчеркнул О.Рябоконь.

Также он выразил мнение, что в Украине нужно менять систему образования. В частности, дать больше автономии государственным вузам, чтобы они имели возможность создавать и использовать свой бюджет.

Кроме того, О.Рябоконь выступает за декларирование государственными чиновниками, в частности чиновниками, которые непосредственно подчиняются Президенту, доходов и расходов. “Я объявлю открытый конкурс, когда каждый гражданин Украины, отвечающий критериям, сможет занять руководящие должности. Я приму конкретные шаги по расширению полномочий Общественных советов, которые на сегодня существуют, чтобы власть была поставлена под контроль граждан и заключались ежегодные соглашения с гражданами о выполнении взятых на себя обязательств чиновниками. И если такие обязательства не будут выполняться, чиновники должны идти в отставку”, - отметил О.Рябоконь.