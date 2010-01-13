Сегодня состоится внеочередное заседание Верховной Рады

В среду, 13 января, состоится внеочередное заседание Верховной Рады Украины.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде зарегистрирована инициатива 163 народных депутатов от Партии регионов и 151 народного депутата от БЮТ, что соответствует требованиям части второй статьи 83 Конституции Украины о проведении внеочередного пленарного заседания ВР.

В связи с чем Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН сообщил, что внеочередное пленарное заседание начнется 13 января в 10 часов.