Ющенко: вопрос «Межигорья» - это вопрос правительства

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что вопрос передачи государственной резиденции «Межигорье» в частную собственность является правительственной компетенцией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос, почему он не остановил действие соответствующего постановления прежнего правительства.

В.ЮЩЕНКО заметил, что, во-первых, нынешнее правительство могло отменить постановление, а, во-вторых, если при передаче «Межигорья» были нарушения, лучше решать подобные дела в суде.

Как сообщал УНИАН, 26 августа Кабинет министров принял решение о возвращении в государственную собственность резиденции «Межигорье», где проживает экс-премьер-министр, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ. Правительство поручило Министерству юстиции подать иск в суд по поводу возвращения резиденции «Межигорья» в государственную собственность.

В свою очередь, В.ЯНУКОВИЧ заявил, что на законных основаниях проживает в частном доме на территории резиденции «Межигорье».