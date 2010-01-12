Ющенко считает свою команду лучше, чем у любого другого

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает свою команду лучшей, чем у любого кандидата на пост Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал журналистам на пресс-конференции.

«У меня есть лучшая команда, чем у любого кандидата», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Глава государства отметил, что среди руководителей областных государственных администраций он две трети из них может назвать эффективными руководителями. По словам Президента, то же касается многих министров, которые являются его креатурами, как сейчас, так и раньше. Среди них Президент назвал министра культуры Василия ВОВКУНА, как одного из наиболее удачных министров. Кроме него В.ЮЩЕНКО назвал вице-премьер-министра Ивана ВАСЮНИКА эффективным руководителем, и многих других должностных лиц, которые его поддерживают.