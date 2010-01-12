Янукович: Украина уже никогда не будет помаранчевой

Кандидат на пост Президента, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ уверен, что после нынешних президентских выборов Украина уже никогда не будет «помаранчевой».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Днепродзержинске Днепропетровской области.

«Украина уже никогда не будет помаранчевой. Украина никогда не будет такой ненадежной, какой она была последние пять лет, как во внутренней, так и во внешней политике», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, отвечая на вопрос, каким он видит государство после нынешних выборов Президента.

Кандидат на пост главы государства выразил уверенность, что Украина будет сильной и надежной, предполагаемым и эффективным партнером.

«Я скажу людям правду и уберу из власти ложь, которой последние пять лет кормили украинский народ», - заявил он.

Как подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ, он наведет в стране порядок, законы будут работать и все перед ними будут равны, а права людей будут защищаться должным образом.

«И, безусловно, нам необходимо поднять уровень экономики и на основе этого улучшить жизнь людей», - отметил кандидат в Президенты, добавив, что это все будет происходить одновременно с поднятием международного авторитета и престижа Украины.