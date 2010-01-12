Луценко думает, что закон про милицию на него не распространяется?

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО считает абсурдным решение Окружного административного суда города Киева, который обязал его воздержаться от предвыборной агитации в рабочее время.

Как сообщила УНИАН директор Департамента связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины Инна КИСИЛЬ, сегодня СМИ со ссылкой на одного из депутатов от Партии регионов сообщили, что Окружной админсуд Киева своим решением от 11 января обязал Ю.ЛУЦЕНКО “воздержаться от агитации в рабочее время”, а именно ведения предвыборной агитации “на время пребывания его в должности министра внутренних дел”. Как аргумент в пользу такого решения отмечается, что во время пребывания в Черкасской области 4 января в помещении областного драматического театра министр якобы агитировал личный состав органов внутренних дел голосовать за конкретного кандидата на пост Президента Украины.

По мнению Ю.ЛУЦЕНКО, во-первых, он предоставил на рассмотрение суда целый пакет документов, в том числе распоряжение премьер-министра Украины, согласно которому министр внутренних дел находился в отпуске с 4 января этого года.

Во-вторых, отмечается в сообщении, в своих публичных заявлениях Ю.ЛУЦЕНКО неоднократно сообщал о своем намерении уйти в отпуск, чтобы продолжить поездки по регионам с целью поддержки одного из кандидатов на пост Президента Украины.

В-третьих, непосредственно во время рабочей поездки в Черкасскую области Ю.ЛУЦЕНКО в помещении областного драматического театра имел встречу не с работниками милиции, а с общественным активом области, где обнародовал свою позицию относительно поддержки конкретного кандидата на пост Президента Украины.

Министр также считает политическим лукавством запрещать ему заниматься политической агитацией, ссылаясь на то, что «закон о милиции запрещает работникам милиции заниматься политической деятельностью и агитировать за кого-либо».

Как известно, отмечается в сообщении, Ю.ЛУЦЕНКО является не кадровым милиционером, а политическим руководителем правоохранительного ведомства и членом Кабинета министров, сформированного по политическому принципу, поэтому упомянутое решение суда не просто создает препятствия его деятельности как министра внутренних дел, а, фактически, отрицает право политика заниматься политической деятельностью.