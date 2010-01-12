В БЮТ заявляют, что Ющенко не выигрывал суд у Тимошенко

Президент и кандидат на пост Президента Украины Виктор ЮЩЕНКО не выигрывал суд у кандидата на пост Президента и премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом заявил доверенное лицо кандидата в президенты Ю.ТИМОШЕНКО Андрей ПОРТНОВ, комментируя заявление заместителя главы Секретариата Президента Марины СТАВНИЙЧУК о том, что Высший админсуд отменил решение об удовлетворении иска Ю.ТИМОШЕНКО к В.ЮЩЕНКО относительно распространения им неправдивой информации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, А.ПОРТНОВ сообщил, что вчера Высший административный суд частично изменил решение Апелляционного административного суда, но В.ЮЩЕНКО «будет нести ответственность уже в рамках гражданского, а затем и уголовного производства».

«В своем решении суд указал, что Виктор ЮЩЕНКО за свои обвинения должен отвечать не как кандидат в президенты, а как Президент Украины, и это дело должно быть рассмотрено в рамках гражданского производства», - сказал А.ПОРТНОВ, отметив, что В.ЮЩЕНКО обязательно будет отвечать за свои клеветнические обвинения.

Как сообщал УНИАН, 11 января М.СТАВНИЙЧУК сообщила, что Высший административный суд Украины пересмотрел в апелляционном порядке решение Киевского апелляционного административного суда от 6 января 2010 года, которым был удовлетворен иск Ю.ТИМОШЕНКО к В.ЮЩЕНКО о признании недостоверной информации относительно владения Ю.ТИМОШЕНКО крупнейшей оффшорной компанией на Кипре.

По словам М.СТАВНИЙЧУК, постановлением Высшего административного суда Украины решение Киевского апелляционного административного суда отменено, в удовлетворении иска Ю.ТИМОШЕНКО к В.ЮЩЕНКО отказано полностью.

Напомним, 3 января с.г. во время встречи с жителями города Моршин Львовской области В.ЮЩЕНКО заявил, что Ю.ТИМОШЕНКО якобы “владеет крупнейшей оффшорной компанией на Кипре – но не имеет даже “Запорожца”.

6 января А.ПОРТНОВ сообщил, что Киевский апелляционный админсуд признал действия Президента Украины, кандидата на пост главы государства В.ЮЩЕНКО “противоправными”, и в полном объеме удовлетворил исковые требования Ю.ТИМОШЕНКО к В.ЮЩЕНКО.

«Суд рассмотрел клеветнические сведения В.ЮЩЕНКО относительно якобы владения Ю.ТИМОШЕНКО оффшорной компанией, и полностью опроверг отмеченные сведения», - заявил А.ПОРТНОВ.