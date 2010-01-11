ЕС берет паузу до конца выборов в Украине

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президент Еврокомиссии Кэтрин ЭШТОН подчеркивает, что для дальнейшего развития отношений с Украиной нужно дождаться результатов выборов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом она заявила сегодня, выступая перед депутатами Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента.

“Есть реальные вопросы, которые вызывают обеспокоенность, с которыми мы должны обратиться сразу после выборов. Один из них – какими будут отношения с Россией, в зависимости от того, кто выигрывает, и в зависимости от того, как он поведет страну вперед”, - сказала К.ЭШТОН.

Среди других вопросов, которые потребуют обсуждения, руководитель европейской дипломатии назвала проведение судебной реформы, обеспечение верховенства права, переговоры о зонах свободной торговли и вопросы энергетической политики.

“Мы не знаем, хотя это интересно, но мы не знаем, кто победит. Возможно, это действительно является признаком сильной действующей демократии... но мы должны дождаться выборов, прежде чем проводить наши переговоры с ними”, - сказала К.ЭШТОН.

Как сообщал УНИАН, сегодня же Верховный представитель ЕС заявила, что хочет дальнейшего развития отношений ЕС с соседями, в том числе с Украиной.

Европейский Совет (саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) 19 ноября 2009 года назначил К.ЭШТОН на должность Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президента Еврокомиссии. Сегодня в Европарламенте начались слушания кандидатов на должности комиссаров ЕС которые продлятся до 19 января. 26 января Европарламент планирует определиться относительно нового состава Комиссии.