Из Вашингтона на выборы приедет делегация МРИ

Международный республиканский институт (Вашингтон) принял решение о наблюдении за президентскими выборами в Украине 17 января 2010 года.

Как сообщили УНИАН в МРИ, делегаты приедут в Украину для наблюдения за процессом голосования и подсчета голосов по всей стране, а по завершении голосования МРИ обнародует заявление о результатах наблюдений.

Делегацию будет возглавлять бывший конгрессмен США Джим КОЛБЕ, который является членом Совета директоров МРИ. Также в делегацию войдут, в частности, бывший председатель Республиканской партии в штате Миннесота Рон ЭБЕНСТАЙНЕР, бывший советник Белого дома и вице-президент Университета штата Мичиган Чарли ГРИНЛИФ, бывший директор по связям спикера Палаты представителей Ньюта ГИНГРИЧА Рич ГЕЙЛЕН, бывший политический директор Белого дома и старший советник Президента Берри ДЖЕКСОН.

Накануне выборов делегатов ознакомят с ситуацией представители Посольства США в Украине, Центральной избирательной комиссии, международных и украинских негосударственных организаций, политических партий и представители СМИ. Затем делегаты разъедутся по стране, где будут проводить наблюдение на избирательных участках, определят и оценят слабые и сильные стороны украинской избирательной системы, включая правила ведения кампании, процессы голосования и подсчета голосов, а также обнародования результатов.

В случае проведения второго тура выборов Международный республиканский институт направит делегацию на голосование 7 февраля.

Как сообщалось, Международный республиканский институт наблюдал за парламентскими выборами в Украине в 1998, 2002, 2006 и 2007 годах. Также МРИ наблюдал за президентскими выборами в стране в 1999 и 2004 годах.