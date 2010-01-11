Депутат Терещук: Ющенко выполняет заказ земельных дельцов

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Сергей ТЕРЕЩУК (фракция Блока Литвина) выражает уверенность в том, что Верховная Рада на одном из первых заседаний 2010 года преодолеет вето Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на закон о продлении на два года моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом он заявил на брифинге, сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Литвина.

С.ТЕРЕЩУК отметил, что “решение ЮЩЕНКО является крайне опасным для села и угрожающим для государства в целом”.

«К сожалению, произошло так, что действующий Президент Украины фактически выполняет заказы дельцов, которые незаконно скупили за бесценок крестьянские паи, а теперь думают, что дождались момента, когда можно будет легализовать эти сделки и забрать у людей то, что у них еще осталось», – сказал он.

По словам С.ТЕРЕЩУКА, несмотря на праздники, он получает многочисленные обращения из всех областей Украины, в которых «крестьяне требуют как можно скорее отменить пагубное решение ЮЩЕНКО».

При этом он отметил, что «Украине нужен Президент, который будет стоять на страже интересов крестьян, а не местных и заграничных проходимцев, которые грабят людей, отнимая последнее». По его словам, «из всех ведущих политиков наиболее последовательно и принципиально интересы села и крестьян защищает Владимир ЛИТВИН”. “Его позиция относительно недопустимости продажи земли, введения государственных гарантий на владение землей для тех, кто на ней работает, отвечает убеждениям большинства украинских крестьян», - сказал С.ТЕРЕЩУК и отметил, что «Президент ЛИТВИН не будет торговать украинской землей, положит конец грабежу села».

Как сообщал УНИАН, 22 декабря 2009 года Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в пункты 14 и 15 раздела Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины» (о сроке на продажу земельных участков).

Данным законом продлен срок запрета на внесение права на земельную долю (пай) в уставные фонды хозяйственных обществ до 1 января 2012 года.

29 декабря Президент В.ЮЩЕНКО применил право вето к этому закону.