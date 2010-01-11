Если явка на Донбассе превысит 70%, Януковича обвинят в фальсификациях?

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА считает, что наиболее ярким показателем уровня фальсификации результатов президентских выборов на Донбассе будет явка избирателей.

«Для Донбасса, как и для всей Украины, процент явки будет относительно невысоким – на уровне 70%. В случае, если явка будет усиливаться, можно уверенно говорить о реализации манипуляционных технологий», - говорится в комментарии В.БАЛЫ, переданном УНИАН пресс-службой АМС.

При этом В.БАЛА считает, что позиции кандидата на пост Президента Украины, лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА на Донбассе «пошатнулись». В связи с этим эксперт прогнозирует, что команда В.ЯНУКОВИЧА «главный акцент на предстоящих выборах на Донбассе будет делать в первую очередь на манипулятивных технологиях во время организации процесса волеизъявления».

«Партия регионов уже не может полагаться исключительно на свою популярность и влиятельность в регионе. Сейчас, когда позиции В.ЯНУКОВИЧА на Донбассе пошатнулись, ставка его команды будет делаться на манипуляции и фальсификации. Сегодня уже известно о том, что главным механизмом достижения необходимого результата будут манипуляционные технологии при организации волеизъявления на дому», - отметил директор АМС.

Как сообщал УНИАН, фракция Блока Юлии Тимошенко инициирует созыв внеочередного заседания Верховной Рады Украины 13 января для принятия законопроекта о запрете голосовать дома без документального подтверждения. Как говорится в заявлении фракции, «подконтрольное Партии регионов большинство в Центральной избирательной комиссии 4 января этого года приняло решение о порядке голосования на дому и внесении избирателей в списки для голосования в день выборов, что противоречит демократическим нормам проведения выборов. Таким образом, приближенные к Партии регионов члены ЦИК фактически открыли неограниченные возможности для применения массовых фальсификаций во время выборов Президента Украины».