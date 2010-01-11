Симоненко прогнозирует социальный взрыв и дефолт

После президентских выборов Украину ожидает социальный взрыв. Такое мнение выразил лидер Компартии, кандидат на должность главы государства от Блока левых и левоцентристских сил Петр Симоненко.

Как сообщает пресс-служба КПУ, политик подчеркнул, что до конца предвыборной кампании осталась неделя и можно прогнозировать, что ее результатом станет массовое недовольство украинцев системой государственного правления в целом.

По мнению кандидата, этому способствует ряд общественно важных и до сих пор не решенных вопросов.

"Осталась неделя до конца предвыборной кампании. И завершается она тем, что сегодня практически захвачено информационное пространство, оно узурпировано группой из шести лиц (Ющенко, Тимошенко, Януковичем, Тигипко, Яценюком и Литвиным). Брошены огромные средства для того, чтобы исказить представление наших избирателей о том, что происходит в действительности. Поэтому можно говорить, что нынешняя избирательная кампания может закончиться социальным взрывом", - сказал Симоненко.

При этом он отметил, что Украина сегодня фактически находится на грани дефолта. "Страна три месяца будет без бюджета. А механизм пополнения бюджета один - из карманов наших избирателей", - заявил лидер коммунистов.