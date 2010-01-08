Герман сказала, чем будет заниматься Янукович неделю до выборов

На протяжении последней недели избирательной кампании кандидат на пост Президента, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ не будет тратить средства и энергию на «яркие «пиары», а будет совершенствовать свою президентскую стратегию развития страны.

Об этом в интервью УНИАН заявила заместитель председателя Партии регионов Анна ГЕРМАН.

«Виктор Федорович будет заниматься тем, как будет развивать Украину после выборов. Это основное, чем он будет заниматься в дни, оставшиеся до 17 января, и чем он уже занимается. Не PR-акциями, не выставлением себя, а разработкой конкретных шагов, как Президента, для улучшения жизни людей», - отметила А.ГЕРМАН, отвечая на вопрос об особенностях избирательной кампании В.ЯНУКОВИЧА на протяжении недели, оставшейся до дня голосования, - 17 января.

По ее словам, особо актуальным вопросом является повышение заработных плат и пенсий, борьба с бедностью. «А это его основная цель, как Президента. Он дал слово, что за две президентских каденции в Украине не будет бедных людей, и государство выйдет в двадцатку наиболее развитых стран мира», - отметила А.ГЕРМАН.

Она сообщила, что сейчас В.ЯНУКОВИЧ работает над стратегиями, программами, механизмами, конкретными шагами преодоления бедности. «Политик не выбрасывает деньги и энергию на дешевые «пиары». Он уже занимается теми шагами, которые, как Президент, сделает для возрождения экономики, создания рабочих мест, повышения зарплат, пенсий и улучшения уровня жизни украинцев», - заявила А.ГЕРМАН.

По ее мнению, кандидаты в президенты, которые тратят на PR-акции много средств, делают большую ошибку. «Это преступление перед народом. Это преступление перед страной, которая находится в страшной долговой яме. И когда мы узнаем, что российским артистам одна из кандидаток платит десятки миллионов долларов только за то, чтобы они приехали в Украину и ее рекламировали на концертах, считаем – это преступление перед народом, это разбазаривание государственных денег, которые необходимо было бы аккумулировать на помощь бедным», - сказала А.ГЕРМАН.

«Мы не будем тратить деньги на ведение каких-то «ярких» PR-кампаний. Мы пытаемся как можно больше помочь людям», - подчеркнула она.