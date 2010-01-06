Пикетчики помешали Тягнибоку выступить по крымскому телевидению

Около 800 активистов организации «Русское единство», Коммунистической партии и партии «Союз» сегодня вечером в Симферополе пикетировали государственную телерадиокомпанию «Крым», где должен был выступать кандидат в президенты Украины, лидер ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК.

Как сообщил по телефону корреспонденту УНИАН очевидец, сторонники проросийских организаций сожгли чучело с изображением О.ТЯГНИБОКА.

За общественным порядком во время акции наблюдало значительное количество милиционеров.

Примерно в 18.35 телекомпания «Крым» начала трансляцию предвыборного ролика О.ТЯГНИБОКА.

«Насколько я знаю, он (О.ТЯГНИБОК) отменил (прямой) эфир, поскольку не хочет устраивать столкновений в Сочельник», - сообщил по телефону УНИАН представитель пресс-службы крымской организации «Свободы».

Также он заявил, что два автобуса с активистами из Симферополя, которые возвращались из Севастополя, где О.ТЯГНИБОК проводил встречу с избирателями, «несколько раз останавливали сотрудники ГАИ».