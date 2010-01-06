Крымские регионалы в "десанте на Киев" не участвуют

Крымский штаб кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в настоящее время не намерен отправлять в Киев сторонников Партии регионов для участия в массовых акциях в поддержку своего лидера.

«Сегодня мы в Киев никого не отправляем - это однозначно», - сообщил по телефону корреспонденту УНИАН руководитель крымского штаба Анатолий МОГИЛЕВ.

На вопрос, планируются ли в Крыму акции «регионалов» после первого тура президентских выборов, он ответил, что штаб будет действовать по обстоятельствам.

«Нужно определиться, что будет после первого тура, какая будет ситуация», - сказал А.МОГИЛЕВ.

По его словам, если нынешняя центральная власть продолжит «беспредельничать», то, «возможно, какие-то акции будут проводиться».

«Если будут нарушения норм закона, то на них будет адекватная реакция людей. Если все будут действовать в рамках закона и законными методами, то могут быть на улицах (люди) с шариками, с флагами и кричать «Ура!», - сказал А.МОГИЛЕВ.

Как сообщал УНИАН, Партия регионов планирует проведение массовых акций в Киеве после 17 января, чтобы отметить победу В.ЯНУКОВИЧА в первом туре президентских выборов, мобилизовать усилия для его победы во втором туре и не допустить фальсификаций результатов выборов главы государства, заявила заместитель главы ПР Анна ГЕРМАН, комментируя информацию о направлении Киевской городской организацией партии заявки в КГГА на проведение массовых акций в столице после 17 января до 20 февраля.

Сторонники В.ЯНУКОВИЧА начнут проведение акций в Киеве под эгидой профсоюзов, начиная с 12-13 января, сообщил УНИАН источник в Федерации профсоюзов Украины. По данным собеседника агентства, в столицу прибудет транспорт с людьми из Восточной Украины и некоторых других регионов страны. Людей планируется разместить в санаториях под Киевом и столичных гостиницах, принадлежащих ФПУ. Вместе с тем, руководитель аппарата ФПУ Олег БОНДАРЧУК заявил, что, насколько ему известно, такие акции не готовятся.