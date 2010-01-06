Моряки «Арианы» отказывались выходить из самолета и требовали Тигипко?

Члены экипажа судна «Ариана» и их родственники поблагодарили кандидата на пост Президента Украины Сергея ТИГИПКА за помощь в освобождении из пиратского плена.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, сегодня он встретил моряков в Одесском аэропорту, куда они прибыли самолетом из Омана после почти 8-месячного плена.

С.ТИГИПКО поздравил моряков с прибытием на Родину.

«Это радостное событие, ведь вернулись люди, которые почти 8 месяцев были заложниками сомалийских пиратов», - сказал он.

Члены экипажа «Арианы» поблагодарили С.ТИГИПКО за поддержку и помощь в освобождении из плена.

В свою очередь, родственники членов экипажа выразили возмущение тем, что политика не пустили вместе с ними к трапу самолета. Также администрация аэропорта запретила пройти к морякам журналистам и депутату горсовета Одессы Светлане ФАБРИКАНТ, которая в течение нескольких месяцев обеспечивала связь родственников членов экипажа с судовладельцем «Арианы».

«Это просто позорная власть, которая сначала и пальцем не пошевельнула, чтобы освободить наших моряков, а теперь даже не дает их достойно встретить», - заявил С.ТИГИПКО.

Некоторые моряки отказались выходить из самолета, пока к ним не пропустят С.ТИГИПКО, который оказывал им и их семьям реальную поддержку, отмечает пресс-служба кандидата.

Вчера во время телефонного разговора один из моряков передал С.ТИГИПКО просьбу экипажа встретить их вместе с родственниками на Родине. В связи с этим кандидат в президенты изменил свой график поездок и продлил визит в Одессу на один день.