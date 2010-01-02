Ющенко откроет Праздник Пампуха

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 3, 5 и 8 января будет встречаться с жителями Львовской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской облгосадминистрации, 3 января, в воскресенье, Президент примет участие в святочной литургии по случаю освящения новопостроенного храма Святого Архистратига Михаила (УГКЦ) в с.Плавья Сколовского района. После завершения торжеств В.ЮЩЕНКО встретится с жителями села. В этот же день Президент Украины посетит Моршин, где в помещении местного Дворца культуры состоится его встреча с жителями города.

5 января Глава государства будет находиться с рабочей поездкой в Самбирском и Дрогобычском районах, встретится с жителями Самбора и Дрогобыча.

В пятницу, 8 января, Президент Украины примет участие в торжественном открытии ІІІ городского Праздника Пампуха во Львове, а также посетит представление «Рождественская феерия» Львовского академического духовного театра «Воскресенье».