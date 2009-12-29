Донецкий облсовет подал судебный иск к Кабмину

Донецкий областной совет подал судебный иск к Кабинету министров Украины за невыполнение соглашения о региональном развитии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областного совета, сегодня иск был зарегистрирован в Донецком окружном административном суде.

Как говорится в сообщении, 15 сентября 2007 года между Кабинетом министров и Донецким облсоветом было заключено Соглашение о региональном развитии Донецкой области. Затем соглашение было одобрено решением облсовета 5 октября 2007 года, зарегистрировано Министерством экономики Украины 15 октября 2007 года и опубликовано 26 октября 2007 года в газете «Урядовий кур’єр».

В соглашении были расписаны общие мероприятия по приоритетным направлениям, согласована деятельность сторон по развитию и реструктуризации в регионе угольной отрасли, созданию эффективной системы в области охраны окружающей среды, развитию сети автомобильных дорог и транспортной инфраструктуры, строительству объектов водоотведения в населенных пунктах и т.д.

Предметом соглашения определена согласованная в течение 2007-2011 годов деятельность сторон относительно осуществления совместных мероприятий центральных и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по реализации в регионе Государственной стратегии регионального развития на период до 2015 года.

По результатам выполнения соглашения в 2008 году объем недофинансирования области составил 450,6 млн. грн.

Облсовет просит обязать Кабмин и Министерство финансов предусмотреть в проекте государственного бюджета Украины на 2010 год в полном объеме средства на финансирование данного соглашения.