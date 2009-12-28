Яценюк рассказал, что ему предлагали продаться и Тимошенко и Янукович

Кандидат на пост Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявил, что не согласится возглавить правительство после выборов, кто бы ни сделал ему такое предложение.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ЯЦЕНЮКА, об этом он сказал в программе «Черное и белое» на телеканале ТВи.

“Четко скажу: ни к кому премьер-министром не пойду”, - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

“Что такое к кому-то пойти премьер-министром? Это продать голоса людей. Это быть политической проституткой. Я не буду размениваться на кресла”, - отметил он.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что идет на выборы не ради получения должности, а ради реализации программы модернизации Украины “Новый курс”.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, он будет работать над прохождением в парламент партии “Фронт перемен”.

Политик считает, что в стране необходимо провести досрочные парламентские выборы. “На эти выборы я пойду с партией. Не пройдем - я дождусь следующих парламентских выборов 2012 года”, - добавил он.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что поведет в Верховную Раду новых политиков. Он подчеркнул: “Я не буду собирать тех, кто уже сегодня есть в парламенте, кто прошли всю эпопею политических предательств в Украине, потому что в противном случае они придут ко мне и тоже сдадут меня - даже не сомневайтесь”. При этом он добавил, что это “все уже видел, это та причина, почему я сегодня не являюсь Председателем парламента”. “Я не буду играть по их правилам», - заявил кандидат в президенты.

А.ЯЦЕНЮК убежден, что кандидат на пост главы государства должен доказать, что он может возглавить страну. “Ты возьми свой вес. Покажи, на что ты способен. Поборись, получи пару десятков ударов, упади, научись подниматься”, - отметил он. По мнению А.ЯЦЕНЮКА, “тогда ты политик, а иначе ты - «сказочный персонаж»: на бордах, в роликах, еще где-то”.

Он заявил, что будет бороться за пост Президента Украины.

При этом А.ЯЦЕНЮК отметил, что ему “проще всего было бы договориться с ТИМОШЕНКО или ЯНУКОВИЧОМ”, подчеркнув, что предложения от этих кандидатов “поступали, в частности и три месяца тому назад”. “У них есть разные люди, которые ходят, какие-то поручения выполняют от их имени: давай, будешь в нашей пачке, в нашей корзине, еще одним красавцем... То есть продайся”, - отметил он. При этом А.ЯЦЕНЮК отметил: “Я еще раз говорю: я не продаюсь”. “Я не буду объединяться ради того, чтобы свою “пятую точку” посадить в какое-то кресло. Не это цель моей жизни”, - сказал он.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что у него есть четкое видение, как страна должна развиваться, “точнее, как вообще ее сначала спасти, потом поставить на рельсы, а затем начать развивать”. Он подчеркнул, что будет реализовывать программу “новый курс”. “Я ее собираюсь реализовывать всю свою жизнь. Все, кто поддерживают эту программу, - становитесь рядом, я всем протяну руку”, - добавил кандидат в президенты.