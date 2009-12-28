Ющенко хочет, чтобы дети-инвалиды сидели рядом с его детьми в школе

«Моя цель – не проиграть образование, сделать образование доступным», - заявил Виктор Ющенко, выступая перед студентами и преподавателями Запорожского национального университета.

Как сообщает официальный сайт кандидата в президенты Ющенко, политик заметил, что реформа образовательной системы значительно изменила Украину. «Мы поставили задание, как побороть коррупцию в высшей школе, как поступить в высшее учебное заведение без первой в своей жизни взятки, - говорит Ющенко. - Я имею в виду независимое тестирование».

Глава государства, обратил внимание, что система работает на достаточно высоком уровне. «Мы 3,5 года проводили подготовительную работу, 2 сезона тестирования, - рассказывает Ющенко. - Есть нюансы, мы над ними работаем, чтобы третий сессионный год мы встретили с более продуманной методикой».

«Я горжусь тем, как мы сегодня вышли на объективное независимое тестирование, что мы можем дать оценку учебному процессу по любой территории, по любой школе», - прибавил Ющенко.

Отдельно он обратил внимание на то, что образовательная реформа сделала доступной высшую школу для детей-инвалидов, детей-сирот. «4,2% государственного заказа высшей школы сегодня представлено для этих детей. 9 тысяч детей в высшей школе – это дети-инвалиды, 19 тысяч - в среднем специальном образовании», - сказал Ющенко.

«Это правильная не только государственная, но и общественная политика», - отметил он. «Я не являюсь сторонником того, что у нас, как ребенок-инвалид, то он должен учиться за каменным забором в школе-интернате и не знать своей судьбы в публичном секторе. Я являюсь сторонником того, чтобы этот ребенок сидел с моими детьми в школе, чтобы он посещал публичную школу. Это равно такие же граждане как и мы», - акцентировал Президент.