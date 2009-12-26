Ющенко отменил решение Тимошенко о кредитах под госгарантии

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом остановил действие отдельных положений постановления Кабинета министров Украины от 11 ноября 2009 года №1329 о привлечении НАК «Украгролизинг» под государственные гарантии кредитов в сумме, не превышающей 1,3 млрд. грн.

Соответствующий указ от 25 декабря обнародован на официальном сайте главы государства.

В указе напоминается, что 11 ноября Кабмин издал постановление о привлечении НАК «Украгролизинг» в 2009 году кредитов под государственные гарантии для реализации инвестиционных проектов, связанных с закупкой отечественной сельскохозяйственной техники, которым согласился с предложением Министерства аграрной политики о привлечении НАК «Украгролизинг» под государственные гарантии кредитов в сумме, не превышающей 1,3 млрд. грн., с уплатой процентной ставки по ним за счет средств Стабилизационного фонда, и решил ряд других связанных с этим вопросов.

Президент считает, что названные положения постановления не соответствуют Конституции Украины.

В документе отмечается, что, согласно Конституции, государственный бюджет и бюджетная система устанавливаются исключительно законами (пункт 1 части второй статьи 92), одним из которых является закон о госбюджете на каждый год. Основным Законом установлено, что исключительно законом о госбюджете определяются любые расходы государства на общеобщественные потребности, размер и целевое направление этих расходов (часть вторая статьи 95).

В связи с этим и в соответствии с пунктом 15 части первой статьи 106, статьи 150 Конституции Украины, статей 13, 40 Закона «О Конституционном Суде Украины» Президент обратился в Конституционный Суд относительно пунктов 1-4, 6 постановления Кабинета министров от 11 ноября №1329.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Справка УНИАН. НАК "Украгролизинг" создана постановлением Кабинета министров от 11 апреля 2001 года. Компания является преемником имущественных прав и обязательств Государственного лизингового предприятия "Украгролизинг", созданного на базе Государственного лизингового фонда в 1999 году, и подчинена Кабмину.

Компания предоставляет услуги по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования для агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга.

В состав компании входят предприятия технического обслуживания, материально-технического снабжения и машинно-технические станции.