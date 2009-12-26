Мэр Ивано-Франковска: государство влезает в карман горсовета

Городской голова Ивано-Франковска Виктор АНУШКЕВИЧУС заявляет, что госказначейство заблокировало 3 млн. грн. городского совета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам 2009 года.

Мэр отметил, что, если «где-то бюджет недовыполняется, то это проблема не городского совета». «Государство влезает в карман к местному самоуправлению, - сказал В.АНУШКЕВИЧУС. - На счете городского совета есть 3 миллиона гривен в казначействе, которые нельзя использовать. Нашим политикам не до бюджета, и бюджет на 2010 год не принят».