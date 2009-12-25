Гриценко предлагает правоохранителей-коррупционеров сажать пожизненно

Кандидат на пост Президента Украины Анатолий ГРИЦЕНКО убежден, что возвращение смертной кары не будет гарантировать надлежащего правопорядка, в то же время, необходимо обеспечить в государстве соизмеримость та необратимость наказания за совершенные преступления.

«Жизнь дают родители и Бог. Отбирать, имея возможность ошибиться, - это тот шаг, на который мы не имеем права», - заявил политик журналистам в Луганске, сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО.

К тому же, по его мнению, сам по себе институт смертной кары не гарантирует достижения цели, то есть соблюдение закона.

Более эффективным подходом политик считает обеспечение соизмеримости и необратимости наказания.

“Каждый должен четко осознавать: совершил преступление - сел за решетку. А не так, как сейчас, - украл 100 млн. и откупился, а украл барана – и сел. Убил, как ЛОЗИНСКИЙ, и тебе позволили убежать, а за хулиганские побои на дискотеке сел и сломал себе жизнь”, - сказал А.ГРИЦЕНКО.

В то же время кандидат в Президенты акцентировал особое внимание к тем, кто должен обеспечивать неотвратимость наказания. Одним из шагов на этом пути он предлагает усиление уголовной ответственности для работников правоохранительных органов - судей, прокуроров и следователей. А.ГРИЦЕНКО отметил, что в своем законопроекте №3428 он предусмотрел пожизненное заключение для этих категорий государственных чиновников за нарушение закона вследствие коррупционных действий.

“Мы платим государству налоги, содержим судей, прокуроров, следователей и доверяем им вершить правосудие. Если они вместо того, чтобы держать планку закона вертикально, бросают ее в грязь и издеваются над людьми – пусть сидят пожизненно”, - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.